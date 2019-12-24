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حوادث

حملته سفاحا.. حبس خادمة قتلت رضيعها بمدينة نصر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طفلها الرضيع لحملها سفاحا وعدم قيده فى دفاتر المواليد.

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الطفل الرضيع، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

ونجح ضباط مباحث القاهرة بالاشتراك مع الأمن العام فى كشف غموض بلاغ بوفاة طفلة رضيعة داخل شقتها بمدينة نصر ، وتبين أن والدتها وراء قتلها لحملها سفاحا فيها فقررت التخلص منها.

تلقى قسم أول مدينة نصر بلاغا بوفاة طفل بشقة بعقار بدائرة القسم ، بالانتقال تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات .

بسؤال طالبة ومضيفة " سن 21، 47 مقيمتان بالشقة " قررتا حضور خادمة "سن30 مقيمة بدائرة قسم ثان السلام" وبرفقتها ابنها " عمر 6 أشهر" للقيام بأعمال النظافة والمبيت طرفهما .

وحال نومها قامت بالإتكاء على طفلها ما أدى لوفاته بسؤال الخادمة وتضيق الخناق عليها قررت أن الطفل ناتج عن حمل سفاح من شخص "حددته" ولرفض الأخير نسب الطفل له وعدم قيده بدفتر المواليد قررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه عن طريق وضع وجهه على صدرها حتى توفى.
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