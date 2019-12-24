حملته سفاحا.. حبس خادمة قتلت رضيعها بمدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طفلها الرضيع لحملها سفاحا وعدم قيده فى دفاتر المواليد.





وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الطفل الرضيع، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.





ونجح ضباط مباحث القاهرة بالاشتراك مع الأمن العام فى كشف غموض بلاغ بوفاة طفلة رضيعة داخل شقتها بمدينة نصر ، وتبين أن والدتها وراء قتلها لحملها سفاحا فيها فقررت التخلص منها.





تلقى قسم أول مدينة نصر بلاغا بوفاة طفل بشقة بعقار بدائرة القسم ، بالانتقال تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات .





بسؤال طالبة ومضيفة " سن 21، 47 مقيمتان بالشقة " قررتا حضور خادمة "سن30 مقيمة بدائرة قسم ثان السلام" وبرفقتها ابنها " عمر 6 أشهر" للقيام بأعمال النظافة والمبيت طرفهما .



