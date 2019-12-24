البحرية البريطانية تضبط شحنة مخدرات بملايين الدولارات في خليج عمان.. تفاصيل

قالت البحرية الملكية البريطانية الاثنين، إن إحدى سفنها الحربية ساعدت في ضبط شحنة من مخدر (كريستال ميث) تزيد قيمتها على 3.3 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار) من مهربين في خليج عمان.





وأرسلت المدمرة (إتش.إم.إس ديفندر) وقاعدتها في بورتسموث بجنوب إنجلترا فريقا لتفتيش قارب شراعي عندما كانت تجري عمليات استطلاع في شمال بحر العرب، وفقا لوكالة "رويترز".





وقالت البحرية الملكية في بيان إن مشاة البحرية اكتشفوا على القارب أكياسا في حجم حقائب البريد بها مخدرات تزن جملتها 131 كيلوجراما.



