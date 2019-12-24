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أخبار العالم

البحرية البريطانية تضبط شحنة مخدرات بملايين الدولارات في خليج عمان.. تفاصيل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
البحرية البريطانية
البحرية البريطانية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في خليج عمان
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قسم الخارجي
قالت البحرية الملكية البريطانية الاثنين، إن إحدى سفنها الحربية ساعدت في ضبط شحنة من مخدر (كريستال ميث) تزيد قيمتها على 3.3 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار) من مهربين في خليج عمان.

وأرسلت المدمرة (إتش.إم.إس ديفندر) وقاعدتها في بورتسموث بجنوب إنجلترا فريقا لتفتيش قارب شراعي عندما كانت تجري عمليات استطلاع في شمال بحر العرب، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت البحرية الملكية في بيان إن مشاة البحرية اكتشفوا على القارب أكياسا في حجم حقائب البريد بها مخدرات تزن جملتها 131 كيلوجراما.

وتعد المدمرة إتش.إم.إس ديفندر واحدة من عدة سفن حربية بريطانية تم نشرها في الشرق الأوسط العام الجاري للمساعدة في تأمين طرق الملاحة البحرية التجارية في المنطقة بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز في يوليو.
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