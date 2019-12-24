الزبادي بينها.. عميد معهد القلب السابق ينصح بعدم تناول 20 نوعا من الأطعمة والمشروبات

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من أطعمة يجب التوقف عنها فورا للجميع بكافة الأعمار ،تهدد صحة القلب والشرايين .
وأوضح الدكتور جمال شعبان، هذه الأطعمة من خلال منشور له عبر حسابه، فيس بوك:
الأطعمة الضارة لقلبك وشرايينك:
- السكر
- الملح
- الدهون
- لحم الخنزير المقدد
- اللحم الأحمر
- الصودا
- الزبادي كامل الدسم
- اللحوم المخلقة مثل اللانشون
- البيتزا
- الأرز الأبيض
- المكرونة
- الخبز الأبيض
- المخبوزات من (باتيهات وساليزون وجاتوهات)
- الزبدة
- الشوربة المعلبة
- الآيس كريم
- الكحول
- البطاطس المقلية
- رقائق الشيبسي
- الدجاج المقلي