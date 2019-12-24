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مرأة

الزبادي بينها.. عميد معهد القلب السابق ينصح بعدم تناول 20 نوعا من الأطعمة والمشروبات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
عميد معهد القلب السابق
عميد معهد القلب السابق ينصح بالتوقف عنها فورا أطعمة تهدد الق
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أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من أطعمة يجب التوقف عنها فورا للجميع بكافة الأعمار ،تهدد صحة القلب والشرايين .

وأوضح الدكتور جمال شعبان، هذه الأطعمة من خلال منشور له عبر حسابه، فيس بوك:

الأطعمة الضارة لقلبك وشرايينك:

- السكر

- الملح

- الدهون

- لحم الخنزير المقدد

- اللحم الأحمر

- الصودا

- الزبادي كامل الدسم

- اللحوم المخلقة مثل اللانشون

- البيتزا

- الأرز الأبيض 

- المكرونة

- الخبز الأبيض

- المخبوزات من (باتيهات وساليزون وجاتوهات)

- الزبدة

- الشوربة المعلبة

- الآيس كريم

- الكحول

- البطاطس المقلية

- رقائق الشيبسي

- الدجاج المقلي
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