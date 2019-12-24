الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة قايد صالح

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، برقيتي تعزية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الملك سلمان، قوله: "علمنا بنبأ وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".



