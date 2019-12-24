AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة قايد صالح

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
بعث الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، برقيتي تعزية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الملك سلمان، قوله: "علمنا بنبأ وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما عبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عن بالغ تعازيه قائلا: "تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".
Advertisements

ترشيحاتنا

مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية.. تفاصيل

علامات رضا الله عن العبد

متعب متغزلا في مدرب الأهلي: عامل شغل عالي وممتع

الاتحاد السكندري: شرف لنا الخسارة من الأهلي برباعية

مدحت العدل: لاعبو الزمالك خذلوا الجماهير..وما نراه على السوشيال ميديا جهل كبير

أخبار الرياضة | الأهلي محدش قادر عليه في الدوري | إحالة رضا عبدالعال للجنة الانضباط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية