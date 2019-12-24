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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 24 -12-2019 .. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "dmc " تقريرًا مُفصلًا اليوم الثلاثاء 24-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي 16.08 للبيع و16.98 للشراء
سجل سعر اليورو 17.82 للبيع و17.70 للشراء
سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.90 للبيع و20.78 للشراء
سجل سعر الين اليابانى "100" : 14.69 للبيع و14.60 للشراء
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.37 للبيع 16.26 للشراء
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