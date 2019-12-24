أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 24 -12-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "dmc " تقريرًا مُفصلًا اليوم الثلاثاء 24-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:



سجل سعر الدولار الأمريكي 16.08 للبيع و16.98 للشراء

سجل سعر اليورو 17.82 للبيع و17.70 للشراء

سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.90 للبيع و20.78 للشراء

سجل سعر الين اليابانى "100" : 14.69 للبيع و14.60 للشراء

سجل سعر الفرنك السويسرى 16.37 للبيع 16.26 للشراء