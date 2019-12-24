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حوادث

سرق موبايل وخاف من الأهالى.. التحقيق فى مصرع طالب قفز من سلم مترو شبرا الخيمة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة طالب جامعي لقى مصرعه خلال محاولته الهروب من مطاردة الأهالي والشرطة على سلم مشاه بميدان المؤسسة بشبرا لسرقته هاتف محمول، وذلك بعد عرض الجثة على الطب الشرعي للكشف عليها لتحديد سبب الوفاة كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا بمصرع "م. ا"، طالب جامعي إثر قفزه للهروب من الشرطة والأهالي من على سلم المشاة المؤدي لميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا.

وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وتبين أن المتوفى من مدينة القناطر ومدمن للمخدرات وكان يحاول سرقة تليفون محمول من أحد الأشخاص على سلم محطة مترو شبرا الخيمة فاستغاث بالأهالي وتحركت خدمات شرطة السكة الحديد والمترو لضبطه فحاول الهرب منهم فقفز من أعلى سلم المترو فلقي مصرعه في الحال.

وبتفتيش الجثة وجد معه تذكرتين هيروين وأمبول مخدر للحقن وبسؤال والده كشف أنه مدمن للمخدرات وكان يُعالج في إحدى المصحات وأنه سبق علاجه في مصحتين بفايد والعبور منذ فترة وخلال الـ 6 أشهر الماضية ساءت حالته وتسبب في مشاكل كثيرة لنفسه وأسرته من أجل تدبير أموال لشراء المخدرات.
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