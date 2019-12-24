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حوادث

قبل ترويجها في رأس السنة.. ضبط عاطل بحوزته 7.5 كيلو حشيش بالقليوبية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 60 فرش حشيش تزن 7.5 كيلو قبل ترويجها على عملائه فى احتفالات رأس السنة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء جمال الرشيدى بقيام أحد العناصر الإجرامية بالإعداد بجلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه فى احتفالات رأس السنة وأكدت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة العميد عبدالله جلال صحة المعلومات والواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإذن صادر من النيابة العامة قامت قوة من ضباط مباحث وحدة مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم ويدعى " شريف م ع " 43 سنة عاطل ومقيم شارع شحته كريم - سرياقوس – دائرة المركز.

وضبط بحوزته سلاح نارى بندقية آلية بخزينتها 15 طلقات من ذات العيار و( 60 ) فرش من مخدر الحشيش تزن حوالى 7.5 كيلو جرام ومبلغ 2200 جنيه 2 هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.
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