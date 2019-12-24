باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد.. التشكيل المتوقع لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة، متساويًا في النقاط مع الإنتاج الحربي الذي يتواجد في المركز السادس.



ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أبو جبل



خط الدفاع: عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام



خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي



خط الهجوم: مصطفى محمد.



بينما من المتوقع أن يبدأ مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي بتشكيل كالآتي:



حراسة المرمى: عامر عامر



خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - أحمد مجدي



خط الوسط: مامادو نياس - محمود عادل - موسى دياورا - محمد عادل



خط الهجوم: علاء سلامة - باسم مرسي.



وخاض الزمالك 8 جولات هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من الفوز في 4 مباريات بينما تعادل مباراتين وخسر مثلهما، في المقابل خاض الإنتاج الحربي 9 مباريات وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، فيما تلقى 3 هزائم.