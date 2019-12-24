الأرصاد: نشاط قوي للرياح وعواصف ترابية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن اليوم هو بداية لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتكاد تكون الشبورة المائية منعدمة مقارنة بالأيام الماضية.



وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن الاضطراب وحالة عدم الاستقرار في الجو ستشهد نشاط رياح وانخفاضا في درجات الحرارة وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وذكر الدكتور محمود شاهين، أن نشاط الرياح هو رياح جنوبية غربية محملة بالرمال والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وكل من شمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء، وسيقل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة لوجود عواصف ترابية نتيجة لنشاط الرياح.



وأضاف الدكتور محمود شاهين، أن سيعقب نشاط الرياح خلال الـ 48 ساعة القادمين فرص كبيرة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وستكون الأمطار القادمة على القاهرة أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة، الأمطار على السواحل الشمالية ستكون ما بين المتوسطة والغزيرة.



ونصح الدكتور محمود شاهين، أن على كل من كبار السن والأطفال ومن يعانون من امراض صدرية وحساسية من الرياح أن يلتزموا منازلهم بقدر المستطاع حتى لا يتعرضوا لهذه الرياح، إلا في حالات الضرورة القصوى.

