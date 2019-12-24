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محافظات

رفع حالة الطوارئ لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بالإسكندرية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وأمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد الشريف أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
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