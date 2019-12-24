بإطلالة بيضاء ساحرة.. أنغام تحيي حفلتها فى موسم الرياض

نشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عدة صور لها من حفلها بالرياض، وكتبت عليها: "حفل بعض من ذكرياتي تركي ، موسم الدرعية /الرياض"، وظهرت أنغام فى الحفل بإطلالة بيضاء ساحرة كالملاك.



وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى:

-يا جمال الابتسامة

-دايما انيقه

-ماشـاء الله قمر ابدعتي واطربتينا انغامي ربي يحفظك ويتم عليك الصحة والعافية

-ملكة المسرح ، دوما موفقة



وبدأت أنغام، في التحضير لأغاني ألبومها القادم منذ فترة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، كما حصلت على العديد من التكريمات والجوائز عن الألبوم خلال الفترة الماضية.



