تجديد حبس علا القرضاوى 45 يوما احتياطيا

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تجديد حبس علا القرضاوى وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة العامة فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.



وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.