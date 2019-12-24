الاختلال أبرزها.. 4 أعراض للدوخة المفاجئة

يعاني الكثير من الأشخاص من الدوخة المستمرة، وذلك تكون بطريقة مفاجئة، قد يحتاج الشخص وقتها إلى الجلوس، أو الاستلقاء.



كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري تغذية خلال منشور لها عبر الصفحة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن أعراض الدوخة.



أعراض الدوخة:



- الإحساس الزائف بالحركة أو الدوخة.



- الإصابة بالدوار أو الشعور بالإعياء.



- اختلال أو فقدان التوازن.



- الشعور بثقل الرأس.

