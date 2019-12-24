مصرع طفل تحت عجلات أحد القطارات بمزلقان دمنهور

لقي طفل مصرعه اليوم، الثلاثاء، أثر اصطدام أحد القطارات به خلال عبوره مزلقان السكة الحديد بدمنهور، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول أحمد مصطفى شعبان 15 عاما - طالب إعدادي مقيم بقرية الابعادية بمركز دمنهور للمستشفى التعليمى جثة هامدة اثر اصطدام قطار 2008 المتجة من إسكندرية لاسوان به خلال عبوره مزلقان دمنهور.



وتم نقل الثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.