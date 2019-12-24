وزير التعليم العالي الفلسطيني يشيد بالتيسيرات المقدمة للطلاب الفلسطينيين فى مصر

أكد دعم مصر لأشقائها | وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون مع نظيره الفلسطيني



جاءت تصريحات الوزير الفلسطيني على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي بالوطن العربى، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.



ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.



ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .



وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم ، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات". جاءت تصريحات الوزير الفلسطيني على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي بالوطن العربى، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم ، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات".

أشاد الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي الفلسطيني، بدور مصر الرائد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال من خلال تعزيز التعاون المشترك.وثمن الدكتور محمود أبو مويس الدور المصري في توفير التيسيرات اللازمة للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة.واوضح الوزير الفلسطيني، أنه سيكون هناك مزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في إطار ما تقدمه مصر من دعم للشقيقة فلسطين، وكذلك زيادة أعداد الطلاب الفلسطينيين في إطار مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي سعيًا لفتح الباب أمام الطلاب الوافدين الراغبين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.