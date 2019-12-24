عبد الغفار يفتتح معرض الذكاء الاصطناعي بحضور قيادات التعليم العالي العرب

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم، معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي بالوطن العربي، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.
ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.
ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .
وبدأت فعاليات المؤتمر ستبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر (12) ظهرًا، وتستمر الثامنة مساء، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.
ويتكون المعرض من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .
وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات".
وبدأت فعاليات المؤتمر ستبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر (12) ظهرًا، وتستمر الثامنة مساء، وذلك بأحد فنادق القاهرة.