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رياضة

ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة نادى مصر بالدوري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:16 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة تشكيلة فريقه لمواجهة فريق أف سى مصر في المباراة التي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدورى .

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود حمدى

خط الدفاع : حسنى فتحى – عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد دسوقى .

خط الوسط : مصطفى شبيطة –محمد كناريا - ميدو جابر – محمد مسعد .
خط الهجوم: صلاح عاشور - أودو موسيس .

ويتواجد على دكة البدلاء :محمد كوكو – أحمد مودى –صلاح ريكو - باولن فوافى – صلاح أمين –محمد إبراهيم " هيما " - عمرو مرعى‎.
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