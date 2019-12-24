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فن

الأهلوية ممكن يزعلوا.. نبيل الحلفاوى يوجه رسالة لنادي الزمالك

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
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أحمد عمر
علق الفنان نبيل الحلفاوى على المستوى الفنى ، الذى ظهر به نادى الزمالك مؤخرًا، ولك عبر صفحته الشخصية على موقع يوتيوب .

حيث علق " الحلفاوى قائلًا : ""كلمتين ممكن يزعلوا بعض الأهلوية مني. أنا غير مستريح لما يمر به الزمالك. مش في مصلحة الكرة المصرية ولا في مصلحة حد بما فيهم الأهلي. مش للدرجة دي يعني" .

وتابع : " أتمنى أن يتماسك وألا يواصل النزيف بهذا المعدل غير المناسب لتاريخه ومكانته وعناصره الفنية... لو الكلام ده هيزعل الزمالكاوية همسحه فورا".

وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد علق على فوز النادي الأهلي علي فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر: "‏الأهلي يفوق توقعاتي.. بل ويبدد هواجسي من تراجع المعدل التهديفي، (مع تحفظي على الهدف الثاني. أعتقد أن حامل الراية جانبه التوفيق)".

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