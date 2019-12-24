تابلوهات جماعية وبورتريهات لشخصيات مؤثرة في «معرض رؤية تشكيلية في الطباعة اليدوية» بـ فنية المنيا



شهد افتتاح المعرض الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.



أشرف علي الأعمال الطلابية بمعرض رؤية تشكيلية في الطباعة اليدوية الدكتورة أميرة يسري قايد، أستاذ الطباعة المساعد بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، آمنة ربيع محمود بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي.



وأوضحت الدكتورة أميرة يسري قايد، أن المعرض استهدف تناول تقنيات الطباعة اليدوية برؤية تشكيلية تعبر عن ثلاثة محاور، أولها عن تقنية اللاينو، والتي استخدمها الطلاب في انتاج 30عملًا فنيًا عبروا خلالها عن الانفعالات والتعبير عن الحالات التي يمر بها الإنسان من غضب وخوف وفرح.





وضم المحور الثاني ثمانية أعمال جماعية لتابلوهات تتسم باحساس الديكور، كما ضم المحور الثالث 14عملًا بورتريه بتقنية الطباعة بالاستنسل لعدد من الشخصيات الشهيرة والتي أثرت في المجتمعات، وأجيال الشباب مثل الاميرة ديانا، والفنانة أم كلثوم، ومايكل جاكسون، مع استخدام ألوان البجمنت، والمجموعات اللونية المناسبة، وإحساس الملابس والخطوط والمساحات.

افتتح الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض رؤية تشكيلية في الطباعة اليدوية، لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، والذي أُقيم برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة.