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أخبار العالم

شقيق أمير قطر حرض على قتل مغربية هددت بتسريب معلومات لسعودي| تفاصيل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:14 م
خالد بن حمد شقيق
خالد بن حمد شقيق امير قطر
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على صالح
كشفت محامية أمريكية عن فضيحة مدوية تطارد أمير قطر تميم بن حمد والأسرة الحاكمة في الدوحة بسبب معلومات بحوزتها تؤكد تورط شقيقه خالد بن حمد في التحريض على قتل امرأة عربية هددت حازت معلومات تهدد بفضح عائلته إبان الأزمة التي شهدتها الدوحة مع دول الجوار العربي في 2017 والتي ترتب عليها مقاطعتها. 

المحامية تامبا ريبيكا كاستانيدا أقامت دعوى قضائية ضد شقيق أمير قطر الذي أمر حارسه "ماثيو بيتارد" بقتل امرأة مغربية الجنسية كانت صديقة لزوجته؛ خشية قيامها بتقديم معلومات وصفتها بـ "المحرجة" له ولمكانته كأحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الدوحة إلى مواطن سعودي، في الوقت الذي كان شقيقه أمير قطر تميم بن حمد وحكومة بلاده منخرطين في خلاف إقليمي مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، وفقا لتصريحاتها التي نقلتها صحيفة «آراب نيوز». 

وقطعت البحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع قطر وطردت دبلوماسييها في يونيو 2017 بسبب اتهامات بأن الشيخ تميم والدوحة يمولان الإرهاب ويمكّنانه.

ووفقا للصحيفة السعودية، يبحث "بيتارد" الحارس الشخصي لشقيق أمير قطر وموظف أمن آخر عن تعويض قيمته 33 مليون دولار في الدعوى المرفوعة ضد شقيق أمير قطر، متهمين إياه ليس فقط بتهديد حياتهما بل بإلحاق أضرار بقدرتهما على العمل.

وسعت كاستانيدا أيضًا لتحويل الدعوى الأصلية، المرفوعة في 23 يوليو 2019، لتشمل 18 من الأسماء المستعارة لشقيق أمير قطر. 

وقالت المحامية إن خالد بن حمد يستخدم أسماء مستعارة متعددة في الأعمال التجارية والحسابات المصرفية ولنسب الممتلكات التي يملكها.
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