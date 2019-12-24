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اعراض الفشل الكلوي عند النساء .. 6 علامات تنذر بالمرض

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:46 م
اعراض الفشل الكلوي
اعراض الفشل الكلوي عند النساء
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أمينة الدسوقى
اعراض الفشل الكلوي عند النساء، تبدأ بالحكة المستمرة فى الجلد فضلا عن ارتفاع ضغط الدم، والشعور بألم في منطقة الصدر نتيجة تراكم السائل حول بطانة القلب وغيرها من الأعراض التى تنذر بالإصابة بمرض الفشل الكلوى.. لذلك نقدم لك في التقرير التالى اعراض الفشل الكلوي عند النساء والمضاعفات الخطيرة التى تنجم عن الإصابة بالفشل الكلوى.

اعراض الفشل الكلوي عند النساء

تتمثل اعراض الفشل الكلوي عند النساء فيما يلي:

- الغثيان والقيء، وفقدان الشهية
- التعب والضعف
- تواجه النساء المصابات مشاكل في النوم وارتفاع ضغط الدم
- تغييرات في مقدار التبول
- تورم القدمين والكاحلين
- ضيق في التنفس نتيجة تراكم السائل في الرئتين

مضاعفات الفشل الكلوي عند النساء

يعد مرض الفشل الكلوى عاملا خطيرا يهدد الخصوبة عند النساء وخاصة فى المراحل المتقدمة من المرض والتى يكون فيها الغسيل الكلوي هو العلاج الوحيد، وغيرها من المضاعفات التى تواجه النساء المصابات بالفشل الكلوي والتى تتمثل فى :-

- مضاعفات مرتبطة بالحمل مثل تسمم الحمل وهو أحد مضاعفات الحمل، الناجم عن قصور المشيمة، حيث يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى لدى الأم، كما أن الضرر لا يتوقف على صحة الأم فقط ولكن النساء المصابات بأمراض الكلى يواجهن وفاة الجنين داخل الرحم.

- الإجهاض والتشوهات حيث إن أي نوع من أمراض الكلى الموجودة مسبقًا في الأم له تأثير سلبي على الحمل وقد يشكل تهديدًا لصحة الأم والجنين بما فيها الإجهاض التلقائي والتشوهات.

- مرض العظام ، حيث إن واحدة من الوظائف الرئيسية للكلية هي إنتاج الهرمونات، مثل فيتامين (د) النشط، وهو أمر مهم للحفاظ على قوة العظام، لذلك تحتاج النساء اللاتى يعانين من مرض الفشل الكلوى إلى مكملات إضافية من الكالسيوم وفيتامين (د) لمنع ترقق العظام وهشاشة العظام من أمراض الكلى.

- تواجه النساء مرض الاكتئاب، فـ الاكتئاب شائع لكل شخص يعاني من مرض مزمن، حيث أظهرت الدراسات أن واحدة من كل أربع نساء يتعرضن للغسيل الكلوى كان نتيجة فحصهن إيجابيا بشأن تعرضهن للاكتئاب.

مصدر المعلومات مواقع worldkidneyday وkidneyfund وhopkinsmedicine.
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