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توك شو

السيسي يتأثر بعد سماع أغنية من أطفال ذوي القدرات الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهى عمرو
تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد سماع أغنية من أطفال من ذوى القدرات الخاصة و بمشاركة الفنان حسين الجاسمي.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، لـ مجموعة من العروض التى قدمها أطفال من ذوى القدرات الخاصة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ...أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.

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