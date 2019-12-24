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بحضور السيسي .. حسين الجسمي وذوي الهمم يبدعون في غناء بطل الحكاية.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:10 م
حسين الجسمي وذوي
حسين الجسمي وذوي الهمم يبدعون في غناء بطل الحكاية.
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هاني حسين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا فنيا من مجموعة من ذوي الهمم بمشاركة الفنان حسين الجسمي.

وقاموا بغناء اغنية " بطل الحكاية"، في احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية اعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ...أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله
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