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أخبار البلد

طبقا لـ تعديلات قانون المحاماة | تعرف على موعد وشروط كيفية نقل القيد للابتدائي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت نقابة المحامين استمرار فتح باب نقل القيد لجدول الابتدائي لمستوفي قيد الجدول العام حتى يوم 6 فبراير المقبل، بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك طبقا لنص المادة 24 من قانون المحاماة 147 لسنة 2019 .

طبقا لتعديلات قانون المحاماة الجديد، تكون مدة التدريب لمحامي الجدول العام سنتين وسنة للحاصلين على الماجستير، وفي حالة لم يتم تعديل القيد إلى الابتدائي خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون الصادر في أغسطس الماضي يتم نقله إلى جدول غير المشتغلين مباشرة، ويتم إعادة قيده جدول عام مرة أخرى برسوم قيد جديدة.

وكان قد اتخذ مجلس النقابة العامة للمحامين ذلك القرار في اجتماعه الدوري الشهري في سبتمبر الماضي، بمقر النقابة العامة، إعمالا لحكم المادة الـ 24 من قانون المحاماة، علما بأن المهلة لا تسري إلا على الذين لم يتجاوزوا أربع سنوات على القيد بالجدول العام.

وترصد "صدى البلد" الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من جدول عام إلى الابتدائي الأوراق التالية:

– شهادة إنهاء التدريب

– شهادة تحركات

– برنت تأمينات

– صورة بطاقة الرقم القومي مثبت فيها المهنة محامي

– صورة البطاقة الضريبية

– سداد رسم 400 جنيه

– اجتياز دورة معهد المحاماة ويجوز تعديل القيد بشرط التعهد باجتياز دورة معهد المحاماة لاحقا
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