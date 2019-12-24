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برلمان

لليوم الثالث | مستقبل وطن يوزع ألفين لحاف فيبر على أهالي كرداسة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قام محمود حامد أبو موسى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الجيزة، بتوزيع 2000 لحاف فايبر على أهالي دائرة مركز كرداسة لليوم الثالث هذا الأسبوع.

وأكد أبو موسى في بيان له، أن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة الحزب تحت شعار شتاء دافئ وبإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب لمحافظة الجيزة و بمعاونة علاء المكاوي أمين مركز كرداسة.

كما أكد أن المبادرة تأتي فى إطار جهود الحزب ونوابه للتخفيف عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان.
لليوم الثالث | مستقبل وطن يوزع ألفين لحاف فيبر على أهالي كرداسة
لليوم الثالث | مستقبل وطن يوزع ألفين لحاف فيبر على أهالي كرداسة
لليوم الثالث | مستقبل وطن يوزع ألفين لحاف فيبر على أهالي كرداسة
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