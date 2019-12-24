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تعليم

رئيس جامعة مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:50 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدًا وبعد غد لسوء الأحوا
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ايمن محمود
أصدر رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدًا وبعد غد الأربعاء والخميس ٢٥ و٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غد، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بكل كليات الجامعة.

في الوقت ذاته لم تصدر أي قرارات من مديرية التربية والتعليم بمطروح أي قرارات لتعطيل الدراسة حتى الآن

يذكر أن محافظة مطروح قد تعرضت اليوم لحالة من الطقس السيئ وارتفاع حركة موج البحر مما تسبب في تعرض الممشي الزجاجي بشاطئ كليوباترا إلي التحطم.
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