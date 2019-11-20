جامعة مطروح تنظم حفلا لخريجيها بمرحلة البكالوريوس والحاصلين على الماجستير

نظمت جامعة مطروح، احتفالية كبرى للاحتفاء بتخريج أبنائها الملتحقين بكلياتها المختلفة بمرحلة البكالوريوس، ومن الحاصلين على درجة الماجستير للعام الأكاديمي 2018/ 2019، وذلك بمسرح قصر الثقافة في مدينة مرسى مطروح.



شهد الاحتفال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح سابقًا، ورئيس مجلس العمد والمشايخ حمدي الدربالي، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وكذا أعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات، وجميع أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين وذويهم.



وقدم رئيس الجامعة تهنئته للطلبة على تخرجهم، داعيًا لهم أن يستمروا في التطوير والتدريب بعد التخرج، وأن يكونوا إضافة حقيقية إلى أساتذتهم وزملائهم الذين سبقوهم على طريق النجاح.



ودعا الطلاب إلى ضرورة استمرار التواصل مع الجامعة بعد التخرج، وأن يستكملوا دراساتهم العليا لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، مشيدًا بدور الجامعة الأم جامعة الإسكندرية بقيادة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، الذي ذلل كل الصعاب ومد يد العون لجامعة مطروح.