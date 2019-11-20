ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جامعة مطروح تنظم حفلا لخريجيها بمرحلة البكالوريوس والحاصلين على الماجستير

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
جامعة مطروح - أرشيفية
جامعة مطروح - أرشيفية
Advertisements
أ ش أ
نظمت جامعة مطروح، احتفالية كبرى للاحتفاء بتخريج أبنائها الملتحقين بكلياتها المختلفة بمرحلة البكالوريوس، ومن الحاصلين على درجة الماجستير للعام الأكاديمي 2018/ 2019، وذلك بمسرح قصر الثقافة في مدينة مرسى مطروح.

شهد الاحتفال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح سابقًا، ورئيس مجلس العمد والمشايخ حمدي الدربالي، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وكذا أعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات، وجميع أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين وذويهم.

وقدم رئيس الجامعة تهنئته للطلبة على تخرجهم، داعيًا لهم أن يستمروا في التطوير والتدريب بعد التخرج، وأن يكونوا إضافة حقيقية إلى أساتذتهم وزملائهم الذين سبقوهم على طريق النجاح.

ودعا الطلاب إلى ضرورة استمرار التواصل مع الجامعة بعد التخرج، وأن يستكملوا دراساتهم العليا لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، مشيدًا بدور الجامعة الأم جامعة الإسكندرية بقيادة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، الذي ذلل كل الصعاب ومد يد العون لجامعة مطروح.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة برلمانية بشأن تخفيض أسعار الدواء في مصر

معركة مميتة بين فهد وثعبان .. ونهاية مفاجئة .. فيديو

لو الغيبوبة جات فجأة .. كيف تنقذ مريض السكري

أحمد شوبير: محمد صلاح رحب بالمشاركة مع المنتخب الأوليمبي

تعرف على المتأهلين الـ 20 إلى يورو 2020 مع تبقي الملحق

عمرو الجنايني: مكافآت خاصة للاعبي المنتخب الأوليمبي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة