تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بجامعة الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، لمدة يومين بدءا من الغد، وذلك نظرًا لسوء الاحوال الجوية.





وتشهد الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وأمطار رعدية غزيرة وانخفاضا في درجات الحرارة.





ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.



