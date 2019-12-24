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تعليم

افتتاح المعرض الخيري السادس لطلبة وطالبات جامعة المنيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:33 م
افتتاح المعرض الخيري
افتتاح "المعرض الخيري السادس" لطلبة وطالبات جامعة المنيا
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ايمن رياض
في إطار دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الطلاب الغير قادرين بجامعة المنيا، نظم اتحاد طلاب الجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، المعرض الخيري السادس، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمواطنة "احنا مصر".

ضم المعرض الذي افتتحه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 1500 قطعة ملابس شتوية وصيفية، وقطع أحذية، وحقائب يد تُقدم مجانًا أوبأسعار رمزية للطلاب الغير قادرين.

ويستقبل المعرض الذي شهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، في يومه الأول الطلاب حتي الغد.

قام بالإشراف والتنظيم وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وبحضور محمد علي، واحمد صبحي ممثلا عن الجمعية المصرية للمواطنة.

كما أهدى ممثلو الجمعية المصرية للمواطنة دروعًا تقديرية لرئيس الجامعة، ونائبه، ومدير عام رعاية الطلاب.
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