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تعليم

بمناسبة عيد العلم.. محافظ بني سويف يكرم الطلاب المتميزين والمدرسين ومديري الإدارات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:39 م
بمناسبة عيد العلم..محافظ
بمناسبة عيد العلم..محافظ بني سويف يكرم الطلاب المتميزين والم
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن مصر استطاعت "خلال السنوات القلائل الماضية " الخروج من عنق الزجاجة إلى بر الأمان رغم محاربة أهل الشر بالداخل والخارج ، في محاولة يائسة منهم لعرقلة الجهود التي اتسمت بالوطنية والاتحاد تحت مظلة حب الوطن والحرص عليه ،حيث تم البدء أولا بتحقيق الأمن والأمان وبذلنا في سبيل ذلك الغالي والنفيس وذلك بالتوازي مع بناء الدولة وتقوية بنيتها التحتية .

أوضح المحافظ أن الدولة تهدف إلى توفير تعليم عصري عالي الجودة ليحصل كل الطلاب على تعليم متميز ينتهي بمهارات القرن الحادي والعشرين ما ينتج عنه "بناء شخصية مصرية متكاملة" ضمن خطة إعادة بناء الشخصية المصرية، تماشيا مع استراتيجية تطوير التعليم ، مصرحا ( عيد العلم هذا العام مختلف ، كل عام كنا نحتفل به لمجرد الاحتفال ، ولكن حاليا نحتفل به ، واحنا مشينا أولى الخطوات من خلال المشروع الذي يعمل على تنفيذه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وترعاه القيادة السياسية ، والمشروع يهتم بالعقل وتنمية مهارة البحث والارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق ، وبالفعل الدولة حققت المعادلة الصعبة الدراسة الأسرع ، والخطوات العملية الجادة والعاجلة .

كما أكد محافظ بني سويف على دعمه لكافة الجهود التي تهدف الى دعم المتفوقين علميا والمواهب في مختلف المجالات ،والذين تزخر بهم محافظة بني سويف،مطالباُ الطلاب ببذل الجد والاجتهاد لتحقيق التفوق العلمي والأخلاقي وحب وطنهم ،وموجها التهنئة الطلاب المتفوقين،والشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية من الجمعية المصرية للخدمات التعليمية والتنمية، والتي تعتبر نموذجًا رائدًا في المشاركة المجتمعية الفاعلة في تحقيق التنمية في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية،عيد العلم وتكريم المتميزين في الأنشطة،والتي نظمتها الجمعية المصرية للخدمات التعليمية والتنمية،بنادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف،وذلك بحضور الأستاذ محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم،المحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة والأستاذة عبير مصطفى رئيس الجمعية المصرية للخدمات التعليمية والتنمية .
بمناسبة عيد العلم.. محافظ بني سويف يكرم الطلاب المتميزين والمدرسين ومديري الإدارات
بمناسبة عيد العلم.. محافظ بني سويف يكرم الطلاب المتميزين والمدرسين ومديري الإدارات
بمناسبة عيد العلم.. محافظ بني سويف يكرم الطلاب المتميزين والمدرسين ومديري الإدارات
بمناسبة عيد العلم.. محافظ بني سويف يكرم الطلاب المتميزين والمدرسين ومديري الإدارات
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