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تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية يشدد على إزالة العبارات المسيئة من دورات المياه

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:08 م
منشور لجميع المعاهد
منشور لجميع المعاهد الأزهرية بإزالة العبارات المسيئة
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محمد شحتة
شدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المناطق على مستوى الجمهورية، في منشور له، بأن يتم إزالة جميع العبارات المسيئة والخادشة للحياء من دورات المياه بالمعاهد التابعة لها.

وأصدار قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا جاء فيه : ينبه على جميع المعاهد بضرورة تمشيط دورات المياه والحوائط والجدران الداخلية والخارجية للمعاهد الأزهرية وإدارات التفتيش والمنشآت التابعة للمنطقة.

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كما أكد على ضرورة إزالة أى عبارات أو ملصقات أو رسومات مسيئة أو غير ملائمة أو منافية للآداب والأخلاق وإعداد تقرير بما يسفر عنه التمشيط.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة توزيع هذا المنشور بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية وإدارات التفتيش والمنشآت التابعة للمناطق والتوقيع بالعلم عليها وعدم الا كتفاء بالإبلاغ تليفونيا.

كما ناشد قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة إرسال بيانات الطلاب والطالبات أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة منذ عام ٢٠١١.

ويعتزم قطاع المعاهد الأزهرية إعفاء أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وكذلك ممن لهم أقارب من الدرجة الأولى من الشهداء، من المصروفات الدراسية.
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