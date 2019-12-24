الأهلي طايح فى الكل .. أحمد موسى: نفسي أشوف الزمالك بيكسب.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن انزعاجه بشأن ما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، قائلا: "ماعرفش الزمالك حصل له ايه، الزمالك يعاني رغم وجود لاعبين بالنادي بملايين".



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "أنا نفسي اشوف الزمالك بيكسب بقالي كتير ماشوفتش الموضوع ده".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، لازم نادي الزمالك يعترف بوجود مشكلة، مشيرا إلى أن الزمالك فقد 12 نقطة حتى الان، ولا نعرف أين هي المشكلة بالتحديد.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي يفوز بكل المباريات، ويسعد جماهيره في كل مرة، قائلا: "الأهلي نازل فوز بأرقام أهداف كبيرة".

