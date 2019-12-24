AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأهلي طايح فى الكل .. أحمد موسى: نفسي أشوف الزمالك بيكسب.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:18 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عمرو ممدوح
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن انزعاجه بشأن ما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، قائلا: "ماعرفش الزمالك حصل له ايه، الزمالك يعاني رغم وجود لاعبين بالنادي بملايين".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "أنا نفسي اشوف الزمالك بيكسب بقالي كتير ماشوفتش الموضوع ده".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، لازم نادي الزمالك يعترف بوجود مشكلة، مشيرا إلى أن الزمالك فقد 12 نقطة حتى الان، ولا نعرف أين هي المشكلة بالتحديد.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي يفوز بكل المباريات، ويسعد جماهيره في كل مرة، قائلا: "الأهلي نازل فوز بأرقام أهداف كبيرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرض ابتلاء من عند ربنا وانت قده.. شذى بعد إصابة رامى جمال بـ البهاق

يسبب الوفاة.. أحمد موسى يحذر من مخدر قاتل.. فيديو

كنت عارفة إنه بيخوني .. تصريح مثير من سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي.. فيديو

الجدل مستمر.. قصص خيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي

أحمد موسى عن هيئة تنشيط السياحة: بقالي كتير مسمعتش عنها ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد القبض على المتورطين في قتل كلب المطرية.. الرفق بالحيوان: نحتاج لـ قانون حقيقي لحمايتهم

الحكم لم يخطئ على الإطلاق.. مختار مختار: راض عن لاعبي الإنتاج الحربي أمام الزمالك

الأهلي طايح فى الكل .. أحمد موسى: نفسي أشوف الزمالك بيكسب.. فيديو

عدوان جديد.. الرئاسة التركية تعلن اقتراب دخول قواتها للأراضي الليبية

عماد متعب يكشف عن رأيه في فايلر وترتيب الزمالك في الدوري هذا الموسم

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو