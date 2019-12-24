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فن

ديانا حداد تحتفل بالكريسماس.. شاهد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:32 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، بـ صورة جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.

تألقت ديانا حداد فى الصور بإطلالة مميزة، فى احد الاماكن العامة، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، وانتعلت حذاء باللون الهافان.

ومن الناحية الجمالية، تركت "ديانا" شعرها الاسود منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة، واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح.

يذكر ان الفنانة ديانا حداد أحيت احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48، وسط تفاعل جماهيري كبير في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فاق الـ16 ألف متفرج.

وقدمت ديانا حداد فيه مجموعة متنوعة من أغنياتها ذات الألوان الموسيقية العربية، من بينها الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان "أسمى بلاد" والتي كانت قد قدمتها سابقًا بشكل "تريو" مع الفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

وتعمل ديانا حداد، حاليًا على تجهيز أغنية سنجل جديدة، قامت بوضع صوتها عليها في أحد الاستوديوهات في دبي، ومن المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ديانا حداد تحتفل بالكريسماس.. شاهد
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