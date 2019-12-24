سوء الأحوال الجوية يضرب المحافظات.. ويعلق الدراسة

ضرب الطقس السيئ بعض المحافظات، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة القادم نهاية الأسبوع الجاري، حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء، الأمر الذي أدى لإعلان بعض الجامعات تعليق الدراسة بها.





تعليق الدراسة في الإسكندرية





حيث أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، لمدة يومين هما الأربعاء والخميس، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.





وتشهد الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وأمطار رعدية غزيرة وانخفاضا في درجات الحرارة.





ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.





كما أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتعميم تعطيل الدراسة وتأجيل أية امتحانات للطلاب كان مقررًا انعقادها غدا وتحديد ميعاد آخر لها.





الأمطار تضرب طريق الكورنيش





شهدت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية مساء اليوم، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وعواصف، بالتزامن مع أول أيام نوة "الفيضة الصغرى".





وتسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت في غرق أنحاء من كورنيش البحر، مساء اليوم، وأدت شدة الرياح إلى تفاقم الأزمة خاصة بمنطقتي المندرة والعصافرة، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.





من جانبها، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء، بسيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ للمناطق المتضررة، لشفط تجمعات المياه لضمان استمرار السيولة المرورية.





غرق كافيهات رأس البر وتحطم أثاثها





كما شهدت محافظة دمياط حالة من الطقس السيئ ، حيث تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرودة قارسة مما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار في بعض المناطق ، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها.





كما تحطمت بعض الكافيهات برأس البر بمنطقة اللسان بسبب اجتياح أمواج البحر للشاطئ وغرق الكافيهات وتحطم اثاثها بسبب شدة الموج ، وسقوط الشماسي ، فيما أغرقت مياه الأمطار الشوارع في عدة مناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وشطا ودمياط الجديدة ، وشهد الطريق الزراعي المؤدي للمنصورة سقوط عدد من الاشجار بسبب شدة الرياح .





تعطيل الدراسة في مطروح لمدة يومين





كما أصدر رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة يومي الأربعاء والخميس ٢٥ و٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.





وأوضح رئيس الجامعة، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غد، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بكل كليات الجامعة.



