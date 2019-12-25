بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى أديس أبابا، فى رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، تمكث بعدها "ترانزيت" ساعة ونصف، قبل أن تطير إلى مدينة ندولا الزامبية، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.
ويلتقي فريق الزمالك، مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد، والتي ضمت كلاً من:
محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
وتوجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا، وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر المدير المالي، إلى زامبيا، في وقت سابق؛ لترتيب كل أوضاع استقبال الفريق، من حيث معاينة فندق الإقامة، والملعب الذي سيتدرب اللاعبون عليه ويحتضن اللقاء أيضا، وهو ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.