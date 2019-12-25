AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:36 ص
بعثة الفريق الأول
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تتوجه إلى أديس
Advertisements
ملك موسى
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى أديس أبابا، فى رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، تمكث بعدها "ترانزيت" ساعة ونصف، قبل أن تطير إلى مدينة ندولا الزامبية، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

ويلتقي فريق الزمالك، مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد، والتي ضمت كلاً من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

وتوجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا، وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر المدير المالي، إلى زامبيا، في وقت سابق؛ لترتيب كل أوضاع استقبال الفريق، من حيث معاينة فندق الإقامة، والملعب الذي سيتدرب اللاعبون عليه ويحتضن اللقاء أيضا، وهو ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

وفاة زوجة الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي .. فيديو

بـ جاكيت جلد أنيق.. أروى تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بعد نفي علاقتها به.. سلمى أبو ضيف في أحضان شاب إيطالي.. صور

الجماهير تلتف حول الخطيب في مطار القاهرة .. شاهد

حكم إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

الأهلى هايص على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

مرتضى منصور: شبكة المنافسين مقفولة بالسحر.. وعبد الحفيظ وعباس والعتال جلبوا السحرة

تغطية على الفشل.. هاني العتال: العدل أساس الملك.. ومرتضى منصور ظالم والمجلس غير شرعي

الجماهير تلتف حول الخطيب في مطار القاهرة .. شاهد

اخبار الزمالك.. استمرار النزيف ومنصور يتحدى اتحاد الكرة.. وإصابة سامي الشيشيني

حجة البليد | تعليق ناري من رئيس لجنة الحكام على اتهامهم بـ المجاملات

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويتواجد فى ملعب السلام ويلتقط صورا مع رئيس الإنتاج الحربي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي