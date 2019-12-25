بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى أديس أبابا، فى رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، تمكث بعدها "ترانزيت" ساعة ونصف، قبل أن تطير إلى مدينة ندولا الزامبية، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.





ويلتقي فريق الزمالك، مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد، والتي ضمت كلاً من:





محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.



