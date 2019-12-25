أبرزها نفخ طعام الطفل.. عادات يومية تسبب كوارث صحية

معتقدات وأساطير طبية خاطئة ما زال يصدق بها البعض، على الرغم من إمكانية تسببها فى العديد من الكوارث الصحية، أشار إليها موقع "برايت سايد"، مثل رمي رأسك للخلف إذا كان أنفك ينزف، أو تنظيف الأسنان بعد الأكل مباشرة.





1. النفخ على طعام الأطفال





ينقل الآباء والأشخاص الآخرون البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان ، حتى لو لم يكن لدى الطفل أي أسنان حتى الآن ، لأنهم الأكثر عرضة عندما يبدأون في التطور.





ما يجب عليك فعله بدلًا من ذلك: لا تشارك الطعام أو المشروبات أو أي أدوات مع طفلك، ولا النفخ على طعامهم، ومن الأفضل الانتظار لفترة من الوقت حتى يبرد.





2. رمي رأسك إلى الوراء





يمكنك أن تجعل نفسك تختنق بالدم ، لأنه ينخفض ​​إلى الجزء الخلفي من الحلق.





ما يجب فعله بدلًا من ذلك جلوس والحفاظ على رأسك مستقيما والذقن موازية للأرض.





3. لا ترفع شخصا مغمى عليه عن الأرض





يرجع الاغماء فى كثير من الاحيان إلى الانخفاض المفاجئ لضغط الدم، وأن الدم لا يحصل إلى الدماغ. فإذا قمت برفع شخص مغمى عليه؛ فسيمنع ذلك وصول الدم إليه.



