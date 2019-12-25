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أخبار العالم

قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
وداد بابكر زوجة عمر
وداد بابكر زوجة عمر البشير
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية أن المحققين مع زوجة الرئيس المعزول عمر البشير فوجئوا أثناء مصادرة مصوغات، بامتلاكها قلادة تشبه واحدة ظهرت في فيلم "تيتانيك".

ووفقًا للصحيفة السودانية، فواجه الفريق الفني السوداني الذي فحص مجوهرات وداد بابكر، مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه، نظرًا لأن شعب السودان لا يستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضل عليها الذهب الأصفر.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية، أن العقد "Blue Suphaire" الذي ظهر في فيلم "تيتانيك" لم يظهر في السابق في عنق وداد بابكر.

وكان رجال المباحث في السودان استلموا الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجة البشير من منزلها، وجددت النيابة حبسها لمدة أسبوعين على ذمة التحري بمكتب المباحث في منطقة بحري.

وكانت وداد بابكر أقرت بامتلاك قطعتي أرض، لكنها نفت امتلاكها لأي حسابات بنكية خارجية أو محلية، خاصة في ماليزيا، حيث أوضحت أنها زارت الدولة مرتين في حياتها ولا تملك أية حسابات في بنوك خارجية.

جدير بالذكر، أن النيابة السودانية ألقت القبض على وداد بابكر للتحقيق معها بشأن امتلاك أراضٍ سكنية عديدة باهظة الثمن في منطقة كافوري بضاحية الخرطوم بحري.
قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور
قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور
قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور
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