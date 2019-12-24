تفاصيل جديدة حول التحقيقات مع وداد بابكر زوجة البشير

كشفت صحيفة "الراكوبة" السودانية، عن تفاصيل التحقيقات الجارية مع وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.



ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر مطلعة قولها إن وداد بابكر وصلت في وقت سابق إلى مقر نيابة الثراء الحرام بسيارة السجون، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأضافت أن رجال المباحث استلموا الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجة البشير من منزلها، مشيرة إلى أن النيابة جددت حبس وداد بابكر لمدة أسبوعين على ذمة التحري بمكتب المباحث في منطقة بحري.



وأشارت المصادر إلى أن وداد بابكر أقرت بامتلاك قطعتي أرض، لكنها نفت امتلاكها لأي حسابات بنكية خارجية أو محلية، خاصة في ماليزيا، حيث أوضحت أنها زارت الدولة مرتين في حياتها ولا تملك أية حسابات في بنوك خارجية.



ونُقل عن المصادر أن النيابة العامة السودانية "تراقب هاتف وداد وترصد اتصالاتها"، كما رفضت طلبا لمحاميها بالسماح له بحضور التحقيق والتحريات.



وكانت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أوقفت وداد بابكر، حرم الرئيس المعزول عمر البشير.



وألقت النيابة القبض على وداد للتحقيق معها بشأن امتلاك أراضٍ سكنية عديدة باهظة الثمن في منطقة كافوري بضاحية الخرطوم بحري.