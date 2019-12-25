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أخبار العالم

الرئيس الجزائري يبكي أثناء تشييع جثمان الفريق قايد صالح.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألقى النظرة الأخيرة على جثمان رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بعد أن تم نقل جثمان الفقيد إلى قصر الشعب، وقرأ الفاتحة على روحه بينما ترقرقت الدموع في عينيه.

وقال تبون إن الجزائر فقدت "أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام".

وأضاف أن وفاة قايد صالح، تعتبر "فاجعة أليمة قاسية"، أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات.

وأشار تبون إلى أن رئيس الأركان "صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد".

وفي وقت سابق، قدم تبون تعازيه الخالصة، لعائلة الفريق أحمد قايد صالح.

وتشهد العاصمة الجزائرية اليوم مراسم تشييع جثمان قايد صالح الذي وافته المنية أول أمس بعد أيام من تسليمه السلطة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.


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