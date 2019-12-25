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شاهد| الجزائريون يودعون رئيس الأركان أحمد قايد صالح بقصر الشعب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
الجزائريون يودعون
الجزائريون يودعون رئيس الأركان
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آيات أحمد
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات حية للحظة وصول جثمان الفريق الراحل أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائرى، لقصر الشعب استعدادًا لتشييع جنازته، ظهر اليوم الأربعاء.

وتوفي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري يوم الاثنين الماضى على إثر سكتة قلبية، وكان آخر ظهور عام لقايد صالح (79 عاما) في 19 ديسمبر أثناء موكب تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب قبل أسبوع.


جاء في بيان للرئاسة الجزائرية إعلان "وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح الاثنين 23 ديسمبر 2019، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة".

وجاء في البيان الذي أعلن فيه الحداد الوطني ثلاثة أيام "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيًا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني ... إنها لفاجعة أليمة قاسية أن تـودّع الجزائر في هذا الوقت بالذات – وعلى حين غرة – قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد".

ومنذ إعلان الوفاة وضع شريط أسود على زاوية التلفزيون الجزائري مع صورة للراحل مؤديا التحية العسكرية. ويبث التلفزيون نشرات خاصة وأشرطة وثائقية عن قايد صالح.

وولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة، والتحق وهو شاب بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني.

وتمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 جويلية 1993، وبتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية. بتاريخ 03 أغسطس 2004، تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، و من ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 05 يوليو 2006، منذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.


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