ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية بينهم 133 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.





وتمكنت الحملات خلال ٢٤ ساعة من ضبط ٥٣٠٦ مخالفات مرورية متنوعة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





حيث أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ٥٣٠٦ مخالفات مرورية متنوعة، من بينها ١٧٨٦ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢٤٦ مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، وضبط ١٦ دراجة نارية مخالفة، و٢٢ مخالفة "موقف عشوائى"، و٥٩ مخالفة شروط الترخيص، و١٣٣ حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



