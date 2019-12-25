AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يشارك في حفل 60 سنة على تأسيس فرقة رضا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق في حفل البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده بمناسبة 60 عاما على تأسيس فرقة رضا والذي يقام مساء غدا الخميس بمسرح البالون بالعجوزة.

يأتى هذا بتوجيه من وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتحت رعايتها وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي خالد جلال.

ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية معرض متحفي لمجموعة من الأزياء التي ارتداها محمود رضا وفريدة فهمي،وكذلك معرض لكتاب (الرقص مع الحياة) بجانب مجموعة من إصدارات المركز بمجال الفنون الشعبية في صورة مصغرة لما سوف يحدث داخل جميع مسارح مصر التابعة لوزارة الثقافة من تصميمات لأجنحة زجاجية تعرض تاريخ تلك المسارح وصور تراثية تسجل تاريخ هذه الخشبة من خلال ماقدم عليها من عروض بالإضافة إلى بعض مقتنيات الرموز المسرحية وملابسهم التي إرتدوها في مسرحيات عرضت على خشبات المسرح مع شاشة تعرض بشكل يومي المتحف الأم للمركز القومي للمسرح بالإضافة إلى كونها منافذ تسويقية لعرض إصدرات المركز بمجالاته الثلاثة(مسرح موسيقى فنون شعبية).

وأيضا قاعدة بحثية لرصد الحركة المسرحية على مدار العام والوقوف على الإيجابيات وتعظيمها والسلبيات وتلافيها. كما يعرض المركز فيلم تسجيلي يستعرض رحلة عطاء فرقة رضا طوال 60 عاما والذي أنتجه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية للاحتفاء بلؤلؤة الرقص الشعبي فرقة رضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للمسرح يناقش ثقافة السنغال فى اللقاء السادس لبرنامج اعرف أهلك بمكتبة القاهرة

ترشيحاتنا

أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

عاجل| ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 25-12-2019 والقنوات الناقلة

السيسي لوزير الزراعة: المنتجين الصغيرين يروحوا فين؟ فيديو

هند صبري تحتفل بالكريسماس على طريقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب