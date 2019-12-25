القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يشارك في حفل 60 سنة على تأسيس فرقة رضا

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق في حفل البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده بمناسبة 60 عاما على تأسيس فرقة رضا والذي يقام مساء غدا الخميس بمسرح البالون بالعجوزة.





يأتى هذا بتوجيه من وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتحت رعايتها وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي خالد جلال.





ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية معرض متحفي لمجموعة من الأزياء التي ارتداها محمود رضا وفريدة فهمي،وكذلك معرض لكتاب (الرقص مع الحياة) بجانب مجموعة من إصدارات المركز بمجال الفنون الشعبية في صورة مصغرة لما سوف يحدث داخل جميع مسارح مصر التابعة لوزارة الثقافة من تصميمات لأجنحة زجاجية تعرض تاريخ تلك المسارح وصور تراثية تسجل تاريخ هذه الخشبة من خلال ماقدم عليها من عروض بالإضافة إلى بعض مقتنيات الرموز المسرحية وملابسهم التي إرتدوها في مسرحيات عرضت على خشبات المسرح مع شاشة تعرض بشكل يومي المتحف الأم للمركز القومي للمسرح بالإضافة إلى كونها منافذ تسويقية لعرض إصدرات المركز بمجالاته الثلاثة(مسرح موسيقى فنون شعبية).



