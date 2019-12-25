الخدمة الوطنية: نسعى لتقليل الفجوة الغذائية وخفض تكلفة المنتج النهائي.. فيديو

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لتنفيذ عدة مشروعات متكاملة في هذا المجال والأنشطة التكميلية المتعلقة بها.



وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن هذه المشروعات تتمثل في إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية المنتجة للألبان وإنشاء مجازر آلية، بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم.



وأشار اللواء مصطفى أمين، إلى أن ذلك يتم سعيًا لتحقيق مجموعة من الأهداف، ومنها المساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في تقليل الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة وبما يتفاعل مع متطلبات النمو السكاني في مصر.



وذكر أن من الأهداف المرجو تحقيقها من تلك المشروعات أيضًا؛ هو خفض معدلات الاستيراد لبعض السلع الغذائية الهامة كاللحوم والدواجن وبعض منتجات الألبان، لتوفير حجم الإنفاق من النقد الأجنبي، وأيضًا المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية التي تدعم خطط التنمية الشاملة في مصر وتعزز أمنها القومي، وفي الطليعة الأمن الغذائي للمواطنين.



وأوضح اللواء مصطفى أمين، أن تحقيق التكامل المتبادل بين أنشطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المتنوعة، ومنها مشروعات الإنتاج الزراعي ومصانع الأعلاف ومشروعات الإنتاج الحيواني ومصانع منتجات الألبان، وذلك بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات المتاحة وسعيًا لتخفيض تكلفة المنتج النهائي لطرحه بالسعر المناسب للجمهور، وإتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.