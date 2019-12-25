الإصابة تبعد محمد معوض 10 أيام عن تدريبات الأهلي

يغيب محمد معوض، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن تدريبات الفريق الجماعية لمدة تصل الى 10 أيام بسبب الإصابة.



وكشف محمد مصيلحي المدير الفني للفريق عن أن معوض خضع لفحص طبي.



وقال أن الفحص أثبت تعرضه تعرضه للإصابة بتمزق في عضلة السمانة.



وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج تأهيل وعلاج طبيعي للاعب؛ لسرعة تجهيزه؛ من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.





