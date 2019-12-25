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رياضة

بعثة الزمالك تصل زامبيا | والفريق يتدرب في السابعة مساء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى الثانية عصر اليوم إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.

وكان في استقبال البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فريد سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر ابراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول طعام الغداء .

ويؤدي الزمالك مرانه فى السابعة مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية للإستاد الرئيسي الذي تقام عليه المباراة أمام زيسكو الزامبي والمقررة إقامتها السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدوري المجموعات الإفريقي.
بعثة الزمالك تصل زامبيا | والفريق يتدرب في السابعة مساء
بعثة الزمالك تصل زامبيا | والفريق يتدرب في السابعة مساء
بعثة الزمالك تصل زامبيا | والفريق يتدرب في السابعة مساء
بعثة الزمالك تصل زامبيا | والفريق يتدرب في السابعة مساء
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