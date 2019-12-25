حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الجونة

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الجونة المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .



جاء التشكيل كالآتى :



حراسة المرمى : الهانى سليمان



الدفاع : محمد الترهونى - رجب نبيل - محمد كوفى - أحمد أبو الفتوح



الوسط : احمد حمص - ناصر ماهر - خالد عبد الفتاح - يوسف ديوب



الهجوم : حسام حسن - رونالد وانجا