AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الجونة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:31 م
سموحة
سموحة
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الجونة المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

جاء التشكيل كالآتى :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

الدفاع : محمد الترهونى - رجب نبيل - محمد كوفى - أحمد أبو الفتوح

الوسط : احمد حمص - ناصر ماهر - خالد عبد الفتاح - يوسف ديوب

الهجوم : حسام حسن - رونالد وانجا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة العبور فى كأس مصر

تشكيل سموحة أمام عبور القليوبية في كأس مصر

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

عودة ناصر ماهر .. حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

تعرف على تشكيل سموحة أمام الإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

السيسي: نهدف لإحداث توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار.. فيديو

أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

عثر عليها الأطفال أثناء لهوهم.. انتشال طفلة رضيعة من كوم قمامة برشيد

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

أنيقة وجريئة.. 10 فساتين تكشف أنوثة هنا شيحة في عيد ميلادها

بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات هروبها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة

وسط طيور الحمام | نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ البيجامة .. شاهد| إطلالة ساندي في الكريسماس