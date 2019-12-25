AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر أسماء المرشحين لمسابقة الإمام المثالي وموعدها في وزارة الأوقاف

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:34 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري للمرشحين لمسابقة الإمام المثالي، والمقرر إجراؤه يوم الأحد 5/ 1/ 2020 في تمام التاسعة صباحا بمسجد النور بالعباسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن الأئمة المرشحين هم:

1. محمد مبروك ناصر
الإسكندرية

2. ريحان عبد العزيز عبد اللطيف
الإسكندرية

3. أحمد صلاح على محمد
الإسماعيلية

4. أحمد عبد الهادي على محمد
الإسماعيلية

5. أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله
أسوان

6. عبد الناصر عبد الجليل محمد موسي
أسوان

7. محمود حسن محمود حسن
أسيوط

8. محمد أحمد خليفة حسن
أسيوط

9. مبارك على محمد على
الأقصر

10. حسن منصور محمد أحمد
الأقصر

11. إبراهيم فؤاد كامل
البحر الأحمر

12. محمود رجب عبد العزيز السقا
البحيرة

13. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم الحميري
البحيرة

14. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ
بني سويف

15. أحمد السيد عبد العال
بني سويف

16. محمود محمد محمود أحمد الشيمي
بني سويف

17. عبد الحليم محمد عبد الحليم سليمان
بورسعيد

18. محمد محمد محمود عبد الحليم
جنوب سيناء

19. ناصر السيد ناصر طه متولي
الجيزة

20. محمد عبد الستار عبد الرحمن البري
الجيزة

21. محمود محمد مندوه محمد
الجيزة

22. محمد سعد عبد المعطى
الدقهلية

23. عبد الله محمد مصطفى إسماعيل
الدقهلية

24. إبراهيم محمود طلبة الإمام
الدقهلية

25. وائل السيد عبد الفتاح الششترى
دمياط

26. رمضان السيد عبد اللاه حسانين
سوهاج

27. محمد يوسف بدري
سوهاج

28. محمد محمود محمود العدل
السويس

29. محمد إسماعيل محمد أحمد حرى
الشرقية

30. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم
الشرقية

31. أحمد محمد صابر البهنساوى
شما ل سيناء

32. رضا عيد يحيى عبد الفتاح
الغربية

33. على صابر عبد الباري
الغربية

34. محمود أحمد حسن منجود
الفيوم

35. جمعه عبد الفتاح محمد
الفيوم

36. أحمد دسوقي محمد محمد مكي
القاهرة

37. أحمد محمد محمود محمد
القاهرة

38. محمد منصور محمد محمود هبالة
القاهرة

39. على الله شحاته محمود حسن
القاهرة

40. السيد محمد عبد القادر على
القاهرة

41. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي
القليوبية

42. وجيه محمد إبراهيم حسن النمر
القليوبية

43. محمد محمود عبد الرازق
قنا

44. أحمد مسعود حسين على
قنا

45. صلاح على محمد بدر
كفر الشيخ

46. محمد محمد عبد اللطيف مصطفى
كفر الشيخ

47. محمد أنور محمد إسماعيل
مطروح

48. أشرف يوسف محمد النقيب
المنوفية

49. إبراهيم عبد السميع إبراهيم أحمد
المنوفية

50. أحمد شعراوي توفيق
المنيا

51. محمود حسن كامل
المنيا

52. محمد ناصر أحمد أيوب
الوادي الجديد

وأوضحت الوازارة أن مكافأة الفائز ستكون خمسين ألف جنيه ، متمنية للمتقدمين كل التوفيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. الأوقاف تكشف عن موعد الاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الرئيس السيسي يشهد أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية

شاهد| 16 محافظا و23 نائبا من الشباب يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. فيديو

المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية .. 16 محافظا يتسلمون أعمالهم ..23 نائبا منهم 7 سيدات قوة شبابية تحرك المحليات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين عدد من المحافظين ونوابهم

ننشر الأسماء النهائية لمرشحي الأوقاف للحصول على منحة الماجستير

ترشيحاتنا

نشرة الفن | أحمد داش يتعرض لحادث.. بعد الفيديو الإباحي.. قرار صادم من منى فاروق بدبي

الانتفاضة الثانية.. المظاهرات تشتعل في إيران واشتباكات مع الأمن.. فيديو

عثر عليها الأطفال أثناء لهوهم.. انتشال طفلة رضيعة من كوم قمامة برشيد

ايمن أشرف يغيب عن الأهلي في مباراتي بلاتينيوم والمقاصة ..اعرف السبب

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك فى زامبيا قبل مواجهة زيسكو

أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد