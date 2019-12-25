ننشر أسماء المرشحين لمسابقة الإمام المثالي وموعدها في وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري للمرشحين لمسابقة الإمام المثالي، والمقرر إجراؤه يوم الأحد 5/ 1/ 2020 في تمام التاسعة صباحا بمسجد النور بالعباسية.



وأشارت الوزارة في بيان لها أن الأئمة المرشحين هم:



1. محمد مبروك ناصر

الإسكندرية



2. ريحان عبد العزيز عبد اللطيف

الإسكندرية



3. أحمد صلاح على محمد

الإسماعيلية



4. أحمد عبد الهادي على محمد

الإسماعيلية



5. أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله

أسوان



6. عبد الناصر عبد الجليل محمد موسي

أسوان



7. محمود حسن محمود حسن

أسيوط



8. محمد أحمد خليفة حسن

أسيوط



9. مبارك على محمد على

الأقصر



10. حسن منصور محمد أحمد

الأقصر



11. إبراهيم فؤاد كامل

البحر الأحمر



12. محمود رجب عبد العزيز السقا

البحيرة



13. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم الحميري

البحيرة



14. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ

بني سويف



15. أحمد السيد عبد العال

بني سويف



16. محمود محمد محمود أحمد الشيمي

بني سويف



17. عبد الحليم محمد عبد الحليم سليمان

بورسعيد



18. محمد محمد محمود عبد الحليم

جنوب سيناء



19. ناصر السيد ناصر طه متولي

الجيزة



20. محمد عبد الستار عبد الرحمن البري

الجيزة



21. محمود محمد مندوه محمد

الجيزة



22. محمد سعد عبد المعطى

الدقهلية



23. عبد الله محمد مصطفى إسماعيل

الدقهلية



24. إبراهيم محمود طلبة الإمام

الدقهلية



25. وائل السيد عبد الفتاح الششترى

دمياط



26. رمضان السيد عبد اللاه حسانين

سوهاج



27. محمد يوسف بدري

سوهاج



28. محمد محمود محمود العدل

السويس



29. محمد إسماعيل محمد أحمد حرى

الشرقية



30. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم

الشرقية



31. أحمد محمد صابر البهنساوى

شما ل سيناء



32. رضا عيد يحيى عبد الفتاح

الغربية



33. على صابر عبد الباري

الغربية



34. محمود أحمد حسن منجود

الفيوم



35. جمعه عبد الفتاح محمد

الفيوم



36. أحمد دسوقي محمد محمد مكي

القاهرة



37. أحمد محمد محمود محمد

القاهرة



38. محمد منصور محمد محمود هبالة

القاهرة



39. على الله شحاته محمود حسن

القاهرة



40. السيد محمد عبد القادر على

القاهرة



41. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي

القليوبية



42. وجيه محمد إبراهيم حسن النمر

القليوبية



43. محمد محمود عبد الرازق

قنا



44. أحمد مسعود حسين على

قنا



45. صلاح على محمد بدر

كفر الشيخ



46. محمد محمد عبد اللطيف مصطفى

كفر الشيخ



47. محمد أنور محمد إسماعيل

مطروح



48. أشرف يوسف محمد النقيب

المنوفية



49. إبراهيم عبد السميع إبراهيم أحمد

المنوفية



50. أحمد شعراوي توفيق

المنيا



51. محمود حسن كامل

المنيا



52. محمد ناصر أحمد أيوب

الوادي الجديد



وأوضحت الوازارة أن مكافأة الفائز ستكون خمسين ألف جنيه ، متمنية للمتقدمين كل التوفيق .