"الأوقاف" تحيل مدير إدارة شرق المنصورة إلى باحث دعوة لهذا السبب

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، بشأن المخالفات المنسوبة لـ نزيه السيد صالح مدير إدارة شرق المنصورة، قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء إحالته إلى باحث دعوة.



وأشارت الوزارة في بيان لها أن السبب في ذلك هو خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.



كانت وزارة الأوقاف، أعلنت موعد الاختبار التحريري للمرشحين لمسابقة الإمام المثالي، والمقرر إجراؤه يوم الأحد 5/ 1/ 2020 في تمام التاسعة صباحا بمسجد النور بالعباسية.



وأوضحت أن عدد المرشحين 52 من الأئمة وأن مكافأة الفائز ستكون 50 ألف جنيه ، متمنية للمتقدمين كل التوفيق .