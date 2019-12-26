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مرأة

ماذا يفعل كوب من مغلى الكمون للأم المرضعة؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:45 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتبر الكمون ثاني أكثر أنواع التوابل انتشارًا في العالم ولا يخلو بيت منه، ويدخل في العديد من وصفات الطبخ مثله مثل الروز ماري ويضيف للطبق نكهة خاصة ومذاق طيب.

وللكمون فوائد صحية عديدة، قدمتها خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، وهى:

1. تجديد الطاقة : 
يعتبر الكمون مصدرا غنيا جدا بالحديد والذي يساعدك فى الحصول علي مستوى جيد من الطاقة اللازمة للجسم ويساهم في تنشيط الدورة الدموية. 

2. الوقاية من السرطان :
تحتوي بذور الكمون على خواص مضادة للأورام السرطانية وله مفعول قوي في الوقاية من سرطان المعدة والقولون ويرجع الفضل وذلك لاحتوائه علي مضادات الأكسدة . 

3. مفيد للجهاز الهضمي :
تحتوي بذور الكمون علي مركب الثيمول والذي يحفز المعدة على إنتاج أحماضها الطبيعية, إضافة إلى أنها تعد علاج فعال للغثيان و الإسهال وعسر الهضم . 

4. التخلص من السموم : 
تساهم بذور الكمون على رفع درجة حرارة الجسم للمعدل الطبيعي و تحفز من عملية الإيض " 

5. صحة البشرة : 
تساهم بذور الكمون علي تخليص الجسم من السموم التي قد تؤدي إلي مشاكل فى البشرة , كالطفح الجلدي والدمامل.

6. الرضاعة الطبيعية :
بالإضافة إلى أن الكمون يقوم بتحفيز الطاقة بسبب الحديد الموجود في بذوره إلا أنه مفيد للأم التي تعتمد على الرضاعة الطبيعية.
-احرصي على تخزينها مكان جاف و بارد ومظلم فتظل طازجة .
.
طريقة تحضير مغلي الكمون ..
-قم بوضع البعض من حبوب الكمون في الماء واتركه على النار حتى يغلى قليلا 
-ثم صفيه في فنجان ممكن تحليته بالقليل من العسل او ممكن اضافة قطرات من الليمون.. 
-يشرب كوب واحد في اليوم
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