الأمم المتحدة تدين هجوم شمال بوركينا فاسو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الخميس، بشدة الهجوم الذي ضرب شمال بوركينا فاسو.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يدين الأمين العام بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولو الهوية في 24 ديسمبر في شمال بوركينا فاسو. ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وقتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم شنه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري، في أحد أكثر الهجمات دموية التي يشهدها هذا البلد في غرب أفريقيا منذ خمس سنوات.



كما أدى الهجوم المزدوج الذي استهدف قاعدة عسكرية وبلدة أربيندا في إقليم سوم إلى مقتل سبعة جنود و80 متطرفا، وفق الجيش.